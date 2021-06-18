Galatasaray'da divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan
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Galatasaray'da divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan

Galatasaray'da divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçiminde yeni başkan Aykutalp Derkan oldu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçiminde yeni başkan Aykutalp Derkan oldu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimi Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarıştı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve daha sonra 4 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Oy sayımı sonucunda Aykutalp Derkan yeni divan başkanı oldu. Derkan 446 oy alarak başkanlığa seçilirken, Yelkencioğlu'na ise 332 oy çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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