Galatasaray'ın 'Avrupa Fatihi' modu açıldı

Süper Lig'de zorlu sürecin ardından Göztepe maçıyla derin bir nefes alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de Marsilya'dan lider döndü

Serhan TÜRK - MARSİLYA/ DHA -

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e çıkaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de fırtınalı geçen bir dönemin ardından Göztepe galibiyetiyle nefes alan Sarı-kırmızılılar, Lazio galibiyetini Marsilya'dan çıkardığı bir puanla perçinleyerek adeta ' Avrupa Fatihi' modunu açtı. Yurda moralli dönen Galatasaray, hız kesmeden hafta sonu oynayacağı Çaykur Rizespor maçına odaklanacak.

Marsilya maçıyla bir süredir uzak kaldığı yeşil sahalara yeniden dönen Sacha Boey'in Fransa'da tekrar sakatlanması düşündürüyor. Boey'i takımın çok önemli bir parçası olarak gören teknik heyet, sağlık heyetinden iyi haberler bekliyor. Boey'in İstanbul'da detaylı tetkikleri yapılacak ancak Rizespor maçında oynaması zor gözüküyor.