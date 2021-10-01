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Galatasaray'ın 'Avrupa Fatihi' modu açıldı

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray'ın 'Avrupa Fatihi' modu açıldı

Süper Lig'de zorlu sürecin ardından Göztepe maçıyla derin bir nefes alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de Marsilya'dan lider döndüSerhan TÜRK - MARSİLYA / DHA - UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e çıkaran Galatasaray,...

Süper Lig'de zorlu sürecin ardından Göztepe maçıyla derin bir nefes alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de Marsilya'dan lider döndü

Serhan TÜRK - MARSİLYA/ DHA -

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e çıkaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de fırtınalı geçen bir dönemin ardından Göztepe galibiyetiyle nefes alan Sarı-kırmızılılar, Lazio galibiyetini Marsilya'dan çıkardığı bir puanla perçinleyerek adeta ' Avrupa Fatihi' modunu açtı. Yurda moralli dönen Galatasaray, hız kesmeden hafta sonu oynayacağı Çaykur Rizespor maçına odaklanacak.

BU DEFANS GOL YEMİYOR

Galatasaray'da cezalı olduğu için ligde bir süredir forma giyemeyen Marcao, Avrupa Ligi'nde takımdaki yerini alırken, Nelsson ile görev yaptığı iki maçta da kaleyi gole kapattı. Sarı-kırmızılılar Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Lazio ve Marsilya maçlarında gol yemedi.

FATİH TERİM İLERİ TAŞIMA HEDEFİNDE

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son iki resmi maçtan aldığı sonuçlardan memnun olsa da daha fazlasını istiyor. Oyun içi sistem değişikliğine gitme düşüncesinde olan tecrübeli teknik adam, bir anlamda oyuncularına da uyarı verdi. Morutan, Berkan Kutlu ve Marcao gibi isimlerin performansından memnun olan Terim, tüm takıma rehaveti yasakladı.

BOEY'İN DURUMU

Marsilya maçıyla bir süredir uzak kaldığı yeşil sahalara yeniden dönen Sacha Boey'in Fransa'da tekrar sakatlanması düşündürüyor. Boey'i takımın çok önemli bir parçası olarak gören teknik heyet, sağlık heyetinden iyi haberler bekliyor. Boey'in İstanbul'da detaylı tetkikleri yapılacak ancak Rizespor maçında oynaması zor gözüküyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
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