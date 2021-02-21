Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı

21.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:28

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadığı ortaya çıktı

29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

ARDA TURAN INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, "Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" notunu paylaştı.

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları (4)
KEMAL MACİ İZLEDİN Mİ: Kemal efendi maci izlede konus macin basinda luyindumanin kafasini deldi adam sari gordu. ayni hatta daha hafif harekeri diggne yapti kirmizi. Bjk kollaniyor busene belli her sey
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GERÇEKLER: El altından futbolcuya transfer üçreri veren, para veren 2 kupten bahsediyoruz .
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KEMAL: Alanya maçında fatih terim altına bez bağladı Alanya rezil etti hakemler bu gs yi zirvede tuttu ya aldıkları para zehir zikkim olsun bu şampiyonluk bjk nin hakkı valla
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