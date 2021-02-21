Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı
21.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:28
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla mücadele ettiği ortaya çıktı.
Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadığı ortaya çıktı
29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.
ARDA TURAN INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, "Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" notunu paylaştı.