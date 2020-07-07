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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kafilede yer almadı.

07.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:15

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO VE LEMINA YOK

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek. Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Mario Lemina yer almadı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban."

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı

Kaynak: DHA

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