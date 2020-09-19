Galatasaray ile masaya oturan Roma yetkilileri, Marcao için özel uçakla İstanbul'a geldi
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Galatasaray ile masaya oturan Roma yetkilileri, Marcao için özel uçakla İstanbul'a geldi

Galatasaray ve Serie A devi Roma arasındaki görüşmeler sürüyor. İtalyan ekibinin yetkilileri, Brezilyalı futbolcu için özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız savunmacıya 12 milyon euroluk paket sunulduğu belirtilirken teklifin reddedildiği belirtildi.

19.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:39

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken son günlerin gündemden düşmeyen ismi Marcao oldu. Hafta başında Brezilyalı stoperin transferini bitirmek isteyen Roma'da yetkililer İstanbul'a geldi. Özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen yöneticilerin sarı kırmızılılarla kıran kırana bir pazarlığa oturduğu öne sürüldü.

12 MİLYON EUROLUK PAKET

Roma heyetinin bu görüşmede sunduğu ilk teklif 10 milyon euro net, bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euroluk bir paket oldu. Ancak Galatasaray bu teklife rakamı düşük bularak olumsuz yanıt verdi.

SATILIRSA 2 ORTA SAHA, 1 STOPER ALINACAK

İstanbul'da gerçekleşen bu görüşmede taraflar el sıkışamasa da Roma dün resmi teklifi 13 milyon euroya çıkardı. Şimdi taraflar arasında sadece 2 milyon euroluk bir fark kaldı.

15 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Sarı kırmızılılar ise başarı odaklı, uzun vadeye yayılan bu maddeleri çıkarıp Marcao için direkt 15 milyon euro talep etti.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Başakşehir maçına konsantre olan Galatasaray ile Roma arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

(Hürriyet)

Galatasaray ile masaya oturan Roma yetkilileri, Marcao için özel uçakla İstanbul'a geldi
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