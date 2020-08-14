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Galatasaray ile anlaşan Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı

Ali Naci Küçük / Spor Arena Özel | Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı.

Galatasaray ile anlaşan Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı
14.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:05

Ali Naci Küçük/ Spor Arena Özel | Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı.

Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Hem iş insanı Turgay Ciner hem de Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletti.

Fatih Öztürk bu gelişme üzerine bu sabah Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. Bu transferin kısa süre içerisinde çözülmesi ve Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e imzayı attırması bekleniyor.

Hürriyet 4 Ağustos tarihinde Galatasaray'ın yerli kaleci olarak Fatih Öztürk'ü bonservisini kulübünden alması halinde kadroya katacağını duyurmuştu

Kaynak: Hürriyet

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