Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aslan, Buffon operasyonuna başlıyor
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Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aslan, Buffon operasyonuna başlıyor

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Juventus'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınının haberine göre 43 yaşındaki kaleci için Galatasaray devrede.

Juventus ve İtalya'nın efsane ismi Gianluigi Buffon sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak. Tecrübeli kaleci için ise İtalyan basınından sürpriz Galatasaray iddiası geldi.

GALATASARAY YALANLAMADI

Calcio Napoli 24'ün haberine göre Genoa'da oynama hayali bulunan Buffon'a yurt dışından Galatasaray ve Monaco'nun teklifleri olduğu aktarılıyor. Corriere della Sera'da bugün çıkan habere göre ise Juventus'tan ayrılacağı söylentileri sırasında Galatasaray ve Monaco'nun devreye girdiği aktarılıyor. Monaco tarafından bu konu yalanlansa da Galatasaray'dan böyle bir yalanlama gelmediği belirtilmekte.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Paris'te yaşadığı deneyimin kendisine önemli katkısı olduğunu belirten Buffon'un yurt dışında oynamaya sıcak baktığı aktarılıyor. Fakat Buffon'un tamamen yedek kalacağı bir yapıda yer almak istemediğine de yer verilmekte.

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aslan, Buffon operasyonuna başlıyor
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