Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin Fatih Terim'le yaşadığı sıkıntılara Şampiyonlar Ligi tehlikesi eklendi. Borçsuzluk belgesini oyunculara imzalatamayan Sarı-Kırmızılılar'ın Devler Ligi'ne alınmamama ihtimali var. 31 Mayıs'a kadar futbolcuların alacaklarını ödeyip borçsuzluk belgesi alınamazsa Şampiyonlar Ligi'ne katılım tehlikeye düşecek.

31 Mayıs 2021 tarihine kadar futbolcuların tüm alacaklarını vermek zorunda olan Cengiz yönetimi ödemeler sonrasında borçsuzluk belgesi alarak belgeyi UEFA'ya bildirmek zorunda. Belge Şampiyonlar Ligi'ne katılımda en önemli hususlardan bir tanesi. Bazı oyuncular borçsuzluk belgesini imzalarken bazı isimlerin ise belgeyi imzalamayı reddettiği açıklandı.

FEGHOULİ DİRETİYOR

Sözleşme görüşmeleri dondurulan futbolcular belgeyi imzalamak istemezken sürecin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Galatasaray'ın sezon başından beri sorun yaşadığı Feghouli 'borçsuzluk belgesi' imzalamayı reddederek İspanya'ya tatile gitti. Albayrak, Muslera ve Arda sorunları çözüyordu Geçtiğimiz dönemlerde aynı sorunlarla karşılaşan Galatasaray'da başta Galatasaray kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak olmak üzere kaptan Muslera ve Arda Turan sorunların çözülmesine yardımcı oluyordu.

TERİM'İN RESTİ

Albayrak'ın yönetimle sorunlar yaşaması ve kendisini geri çekmesi sonrasında Muslera'nın Fatih Terim'e 'sen yoksan bende yokum' resti üzerine Arda Turan'ın sözleşmesinin son bulması sorunların çözülememesine neden oldu.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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