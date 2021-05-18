Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı

Şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdüren Galatasaray'da sezonun en verimsiz bölgesi hücum hattı oldu. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Falcao, Diagne, Halil ve Babel çift haneli gol sayısına ulaşamayarak, 10 yıl sonra bir ilke imza attı.

Şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da hücumcuların kötü performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların hücum bölgesindeki futbolcular 2010/2011 sezonundan bu yana ilk kez çift haneli gol sayısına ulaşamadan ligi bitirdi.

DIAGNE VE FALCAO ZİRVEDE

Fanatik'in derlediği habere göre; Sezona çok iyi başlayan Radamel Falcao, yaşadığı sakatlığın ardından istediği gibi dönemedi. Son maçlarda penaltıdan goller atan Falcao, sezonu 9 golle bitirdi. Devre arasında Premier Lig'e giden ve bir dönem 1. santrfor olan Diagne yine 9 gol atarken devre arasında gelen Mostafa Mohamed 8 gol, Babel 7 gol, Halil Dervişoğlu ise 3 gol attı.

MILAN BAROS'TAN BU YANA BİR İLK

Galatasaray böylece 10 yıl sonra ilk kez ligi çift haneli gol sayısına ulaşan oyuncusu olmadan bitirdi. En son 2010-11 sezonunda Milan Baros, sezonu 9 golle bitirmişti.