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Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray, U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Florya'da oynanan mücadeleyi U19 Takımı, 3-0 kazandı, Fatih Terim'e 'Biz de buradayız!' mesajı verdi. Galatasaray Kulübü'nün bu mağlubiyetin ardından skoru ve maç bilgisini resmi hesaplarından paylaşmaması ise dikkat çekti.

09.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:16
Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün 'nde yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında U19 Takımı ile hazırlık maçı oynanırken, genç aslanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Takım'ın kamp kadrosunda yer almayan U19'un gollerini Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti.

Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Emre Mor, Babel 11'i ile çıktı. Maçın ikinci yarısında ise Linnes, Selçuk İnan, Şener ve Adem Büyük forma giydi.

TERİM'E NET MESAJ

Teknik patron 'in kamp kadrosuna U19 Takımı'ndan 1 oyuncu bile almaması tepki çekmişti. U19 Takımı futbolcuları ise, ağabeyleri karşısında gösterdiği performans ve aldıkları skorla Fatih Terim'e 'Biz de buradayız!' mesajı gönderdiler.

MAÇ SKORU PAYLAŞILMADI

Antrenman bilgisi paylaşan Galatasaray Kulübü, U19 maçının skoru ile ilgili herhangi bir bildirim geçmedi. İdman raporunda sadece ''Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımımız ile 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı.'' bilgisi paylaşıldı.

(Fanatik)


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: Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu
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