Galatasaray, hazırlık maçında Olympiakos'a konuk olacak
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Galatasaray, hazırlık maçında Olympiakos'a konuk olacak

Galatasaray, hazırlık maçında Olympiakos'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın fileleri havalandırdığı müsabakayı 4-2 galip tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son provasını Olympiakos'a karşı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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