Galatasaray hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak? Galatasaray 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı takvimi Galatasaray Eyüpspor maçı iptal mi?
2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu. İlk hazırlık maçı 28 Ağustos'ta TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la gerçekleştirilecek. Galatasaray Eyüpspor maçı iptal mi?
Galatasaray, 2020-2021 sezonu öncesi yapılacak hazırlık maçlarını duyurdu. İlk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak olan sarı kırmızılı takım, ilk mücadelesini Eyüpspor'a karşı verecek. İşte, Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi...
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Galatasaray Spor Kulübübn resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle:
28 Ağustos
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
31 Ağustos
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
3 Eylül
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)
5 Eylül
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI İPTAL Mİ?
Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında bugün saat 11.00'de oynayacağı Eyüpspor maçı, Eyüpsporlu bir futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal edildi.
Eyüpsporlu bir futbolcuya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maç iptal edildi. Galatasaray-Eyüpspor karşılaşması bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacaktı.