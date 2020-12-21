Galatasaray: "Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak"
21.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:25
Galatasaray: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı