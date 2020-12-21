Galatasaray: "Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray: "Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak"

21.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:25
Galatasaray:

Galatasaray: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."

-İHA-

Galatasaray: 'Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak'
Galatasaray: 'Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak'
Galatasaray: 'Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İsmail Demir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Umut Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Almanya Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray: "Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:25:36. #1.15#
title