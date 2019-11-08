Galatasaray, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

08.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:30
Galatasaray, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 11. haftasında yarın FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde Real Madrid ile yaptığı maçın ardından direkt Gaziantep'e geçen sarı-kırmızılı takım, son hazırlığını da burada gerçekleştirdi.

Gaziantep FK'ye ait tesislerde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu üzerinde durdu.

Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak Belhanda, İstanbul'a döndü.

Galatasaray, antrenmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.