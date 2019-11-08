Galatasaray, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

08.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:30

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile yaptığı maçın ardından direkt Gaziantep'e geçen sarı-kırmızılı takım, son hazırlığını da burada gerçekleştirdi.

Gaziantep FK'ye ait tesislerde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu üzerinde durdu.

Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak Belhanda, İstanbul'a döndü.

Galatasaray, antrenmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: AA