Galatasaray, futbolcuların maaş indirimiyle toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı
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Galatasaray, futbolcuların maaş indirimiyle toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ayrılan 7 futbolcunun yerine yaptığı 7 transferle kâra geçen Galatasaray, Ryan Donk'un da devreye girmesiyle maaş indirimlerinden toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı.

16.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:37

Galatasaray'da maaş indirimleri sürüyor. Son olarak Ryan Donk'un da maaşında indirime gitmesi kulübü ve yönetimi rahatlattı. TFF'nin yeni sezonda %15 sapma ile birlikte 493.3 milyon TL harcama limiti koyduğu sarı kırmızılılar, şu ana kadar takım bütçesinde 83 milyon TL tasarruf sağladı.

KASADA KALAN PARA 8 MİLYON EURO

7 yeni transferin, giden 7 oyuncuyla maliyeti kıyaslandığında 8 milyon euro kasada kaldı.

Galatasaray, futbolcuların maaş indirimiyle toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı

HEDEF BÜTÇE

Ayrıca sözleşme yenileyen Donk'un ücreti 1.9 milyon eurodan 515 bin euro'ya indirildi. Bir ayda 80 milyon TL tasarruf eden yönetim, Falcao'nun da, 1.9 milyon euroluk bonuslarından vazgeçmesini sağladı.

Belhanda ve Babel'i de satmaya çalışan Galatasaray, takım bütçesini 40 milyon euro seviyesine indirecek.

(Sabah)

Galatasaray, futbolcuların maaş indirimiyle toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı
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