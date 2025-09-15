Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon heyecan yine dorukta olacak. İlk hafta maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni sezonda grup aşamasında lig usulü format uygulanacak ve toplam 36 takım sekiz farklı rakiple mücadele edecek. Peki Galatasaray'ın Frankfurt karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu mu?

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahne alacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, 18 Eylül Perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai – Torreira, Lemina, Sara – Sane, Yunus, Barış Alper

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDE YAPILACAK?

İki takım arasındaki dev mücadele Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.