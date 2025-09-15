Haberler

Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde perde, temsilcimiz Galatasaray'ın Almanya'daki Frankfurt deplasmanında açılıyor. Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde üst üste üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar ise bu zorlu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon heyecan yine dorukta olacak. İlk hafta maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni sezonda grup aşamasında lig usulü format uygulanacak ve toplam 36 takım sekiz farklı rakiple mücadele edecek. Peki Galatasaray'ın Frankfurt karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu mu?

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahne alacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, 18 Eylül Perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Frankfurt muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai – Torreira, Lemina, Sara – Sane, Yunus, Barış Alper

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDE YAPILACAK?

İki takım arasındaki dev mücadele Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.