Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
Avrupa futbolunun zirvesi olarak görülen Devler Ligi bu sezon da büyük çekişmeye sahne olacak. İlk hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Frankfurt, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu sezon grup aşamasında yeni format uygulanacak ve 36 takım lig usulü birbirinden farklı sekiz rakiple karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tarihi ile yayın bilgileri...
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Almanya'da Frankfurt deplasmanında sahne alacak. Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonuna galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise bu kritik mücadelenin tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Frankfurt – Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray karşılaşması, 18 Eylül Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.
EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen mücadele, 18 Eylül Perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.
EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İki ekip arasındaki dev mücadele Almanya'da, Frankfurt şehrinde yer alan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
GS : Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai – Torreira, Lemina, Sara – Sane, Yunus, Barış Alper