Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

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Galatasaray'ın ligde zirveye tutunmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızılı takımda noktalamak istiyor. "Galatasaray benim ailem" diyen tecrübeli kaleci, yeni sözleşmesinde de indirime giderek büyük bir fedakarlık örneği gösterecek.

Galatasaray iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek. Oynadığı son 7 karşılaşmada kalesinde sadece üç gol gören ve kaleyi bulan 30 şutun 27'sini kurtararak yüzde 90'lık bir başarı yakalayan Muslera'dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. Yeni kontrat için düğmeye basan Galatasaray, başarılı eldivenin menajeri Daniel Fonseca'yı İstanbul'a davet etti.

YENİ SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

Tecrübeli kalecinin sözleşmesini sezon bitmeden yenilemek isteyen Galatasaray Yönetimi, Uruguaylıya bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir teklifte bulunacak.

YİNE "FEDA" DİYECEK

Muslera'nın, yeni sözleşme ile beraber yıllık ücretinin, 3 milyon 575 bin eurodan 2.5 milyon euroya çekilmesinin planlandığı belirtildi. Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2.5 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

"GALATASARAY ÇATISI ALTINDA OLMAK İSTİYORUM"

Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM: MUSLERA, GALATASARAY'IN BÜYÜK BİR DEĞERİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Muslera'nın sarı-kırmızılı takım için önemini, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri." sözleriyle belirtmişti.

GALATASARAY'DA 14 KUPA KAZANDI

10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı.