Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı

Galatasaray'ın, Fernando Reges için Sevilla ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

beIN Sports'ta yer alan haberde; Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Galatasaray, bu transferden bir bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray ile 1 yıllık kontratı kalan Fernando'nun, önümüzdeki sezon Sevilla forması giyeceği bilgisi verildi.

Transferde takas formülünün olmadığı belirtildi. İspanyol basını, bu transferin 5 milyon euro bonservis ücretiyle noktalandığını duyurdu. beIN Sports ise canlı yayında bonservis ücretinin 4 milyon euro'dan fazla olduğunu açıkladı.

32 yaşındaki Fernando, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. Parçalı formayı 2 sezonda 58 kez terleten Brezilyalı ön libero, 4 gol atıp 4 asist yaptı.

ARACILIĞI JORGE MENDES YAPTI

Endülüs merkezli Estadio Deportivo gazetesinde, Monchi'nin, salı günü Fernando Reges transferi için Jorge Mendes ile bir öğle yemeği yediği ve oyuncunun şartlarını öğrendiği kaydedildi. Fernando'nun bir temsilcisi olmamasına rağmen Jorge Mendes'in bu transfer için aracılık yaptığı da vurgulandı. (Sporx)