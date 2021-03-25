Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı

Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk sayısının 28 olarak tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün GS TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın, sarı-lacivertlilerin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğu söyledi.

Mustafa Cengiz, canlı yayın sırasında Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğu açıklandı.

"DEVAMLI BUNU KAŞIYORLAR"

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduk. Hukukçularla da tarihçilerle de görüştük. 6 sayfaya zor indirdik. Haklı olan bir şeyi savunmak çok zor. Tahkim reddetmiş, TBMM reddetmiş. Daha neye uğraşıyorsunuz? Yeni delil de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler" dedi.

"EY YORUMCU SEN KİMSİN"

Galatasaray'ın resmi kanalı olan GS TV'de konuşan Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşta yayınlanan "beUnited" programına TFF Başkanı'nın konuk olduğu bölüme ilişkin, "Bu konuşturmayı yaptıran itici güç, beIN Sports'ta benim de katılma ihtimalim olan bir program olan beUnited'daki yorumcunun hüküm içeren sözlerinden kaynaklanmaktadır. beIN Sports'un en önemli kişilerinden biriyleydik. Onları uyardık. Bu ülkede demokratik haklar var. Sayın Nihat Özdemir'in yanındaki yorumcu zat, 28 şampiyonluk olduğunu söyledi ve 'İnşallah olumlu değerlendirin bunu' dedi. Hem savcı, hem yargıç, hem bilirkişi oldun. Ey yorumcu sen kimsin? Senin ortadaki rütben soru sormak. Bir de hüküm icra edip TFF başkanını zor duruma düşürmek değil! Sayın TFF başkanı o sıkışmayla öyle bir laf etti ki bizi ürküttü. Biz inceliyoruz dedi, inceledikten sonra bir yere vereceğiz dedi. Bildiklerimiz var. İrkildik. Anlatacağım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE CUMHURİYETİ TEPKİSİ

Cengiz, Fenerbahçe-Galatasaray maçında açılan, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" pankartına ilişkin, "1-0 yendiğimiz maç. Stadlarına gittik. TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, Savcımız, Emniyet herkes var. Seyirci sayısına girmeyeyim, orası destan. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Savcılara, Emniyet görevlilerine laf etmedik. Onların senede 1 maça gelmesi bizi mutlu eder. Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' vardır, Cumhuriyet Savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savcısı orada, orada devlet ricali var. Bu nedir ya; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti'! Allah büyük, sonra neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dendiğine kanıt çıktı. Web sitelerinde bir yayın yaptılar" ifadelerini kullandı.

"BU KÜMEYİ DÜZENLEYENLERE HAKARET EDİYORLAR"

Mustafa Cengiz konuşmasının devamında, "Bir takım olumsuz şeylere adı bulaştı ama ,Fenerbahçe camiasına saygı duyarım, bu konularda durmazdı. O (Aziz Yıldırım) biliyordu, tecrübeliydi. Çoluk çocuk değildi, bu işi bilen bir adamdı. 62 yıl önceki bir şeyi neden şimdi getiriyorsun? Onların hiçbir şampiyonluğuna laf etmeyiz. Haksız da olsa tescil esastır deriz. Gerçi şu yıl şampiyonu şu takım dedik, bizim bayrağımızı yaktılar. Böyle acı deneyimlerimiz de var. Bu yasa ve düzen koyucular aptal mı? Neden milli lig demiyor da milli küme diyor? Çünkü öyle olmadığını biliyorlar. Bu kümeyi düzenleyenlere hakaret ediyorlar. Milli lig ne zaman kondu, 1959'da. O zaman tüm kulüpler mücadele ediyorlar. Eski TFF Başkanı Kemal Ulusu'yu tebrik etmek lazım. Tüm liglerin tesisinde çok önemli çabası vardır. Anadolu'yu şehir şehir gezdi" ifadelerini kullandı.