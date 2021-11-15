Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi

Haberler.com - Haberler | Spor
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranlarında büyük sürprizler görüldü. Derbinin favorisi İddaa'ya göre Aslan. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali düşük bulundu.

İddaa risk yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ın kazanma oranını 1.92, beraberlik oranını 3.00, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.80 oran verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi

ÜST İHTİMALİ FAZLA

İddaa, 2,5 gol altı için 1.78, 2.5 gol üstü için de 1.64 oran açtı. Derbinin üst bitme ihtimali daha fazla görüldü. Karşılıklı gol var 1.54, gol yok oranı ise 1.90 olarak belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR 'BANKO' GÖRÜLDÜ

Skor bahislerinde 1-1'in oranı 5.20 olarak belirlendi. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetine 7.20, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetine 9.90 oran açıldı. İddaa, bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağı fikrinde.

İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı

İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı

 Galatasaray taraftarından çılgın talep! Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı

Galatasaray taraftarından çılgın talep! Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title