Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi

İddaa risk yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ın kazanma oranını 1.92, beraberlik oranını 3.00, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.80 oran verdi.

ÜST İHTİMALİ FAZLA

İddaa, 2,5 gol altı için 1.78, 2.5 gol üstü için de 1.64 oran açtı. Derbinin üst bitme ihtimali daha fazla görüldü. Karşılıklı gol var 1.54, gol yok oranı ise 1.90 olarak belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR 'BANKO' GÖRÜLDÜ

Skor bahislerinde 1-1'in oranı 5.20 olarak belirlendi. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetine 7.20, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetine 9.90 oran açıldı. İddaa, bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağı fikrinde.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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