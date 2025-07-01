Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer harcama limitleri ne kadar?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer harcama limitleri ne kadar?
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 6 milyar 137 milyon TL ile en yüksek harcama limiti olan kulüp oldu. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer harcama limitleri ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer harcama limitleri ne kadar?

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ TRANSFER HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş'a 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Takımlar - Harcama Limiti (TL)

Galatasaray: 6.137.773.446

Fenerbahçe: 4.816.196.233

Samsunspor: 1.039.453.100

Beşiktaş: 3.397.251.589

Başakşehir: 987.881.703

Eyüpspor: 546.553.433

Trabzonspor: 2.341.275.298

Göztepe: 552.038.071

Çaykur Rizespor: 1.345.252.036

Kasımpaşa: 481.052.381

Konyaspor: 1.415.698.662

Alanyaspor: 669.229.611

Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 570.028.038

Antalyaspor: 468.999.111

Kocaelispor: 853.381.305

Gençlerbirliği: 853.381.305

Fatih Karagümrük: 853.381.305

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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