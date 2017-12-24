Galatasaray Evinde Yenilgiyi Unuttu

Göztepe'yi evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.



Ligde son iç saha yenilgisini, bir önceki sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.



Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Rodrigues ve Fernando sakatlandı



Galatasaraylı futbolcular Garry Rodrigues ve Fernando, sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe önünde 1-1 eşitliği yakalamasını sağlayan golü 19. dakikada atan Rodrigues, 39. dakikada sağ arka adalesini tutarak saha içinde yere uzandı.



Oyuncu değişikliği için kenar yönetimine işaret yapan Rodrigues, 41. dakikada sahadaki yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Rodrigues'in oyundan çıkarken göz yaşlarını tutamadığı görüldü.



Fernando ise maçın 90. dakikasında yerde kaldı. Sağlık ekibinin kontrolü sonrası sedyeye konan oyuncu, direkt olarak soyunma odasına götürüldü.



Brezilyalı futbolcunun yerine oyuna Sinan Gümüş girdi.



Maicon cezalı duruma düştü



Sarı-kırmızılı ekipte Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, cezalı duruma düştü.



Müsabakanın 34. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart alan Maicon, bu sezon 4. kez sarı kart görerek ligde bir sonraki maçta oynama şansını kaçırdı.



Maicon, Süper Lig'in 18. haftasındaki Kayserispor maçında takımdaki yerini alamayacak.



Tanju Kayhan, maçı tamamlayamadı



Göztepeli futbolcu Tanju Kayhan, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.



Müsabakanın 65. dakikasında bir anda arka adalesini tutarak yerde kalan Tanju Kayhan, müsabakaya devam edemedi.



Sağlık heyetinin ilk kontrollerinin ardından oyuncu değişikliği işareti yapılırken, bu oyuncunun yerine 66. dakikada Leo Schwechlen müsabakaya dahil oldu.



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