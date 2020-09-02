Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Josef de Souza'yı hedefleri arasına ekledi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen ve sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu için yönetim, oyuncunun temsilcisinden maliyet raporu istedi.

Galatasaray, orta alana 'joker' özelliği bulunan bir oyuncu katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Josef de Souza'nın önerildiği öğrenildi.

2015 yılında Fenerbahçe'ye 8 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 12 milyon euroya Arap ekibinin yolunu tutmuştu. Bu ülkede 2 yıldır başarıyla görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri arayıp Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söylerken, yönetim, Sarıtaç'dan Josef'in maliyet raporunu istedi.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Galatasaray'la beraber Başakşehir'in de radarında yer alan deneyimli isim; ön libero, orta saha orta ve görev verilmesi halinde zaman zaman sağ bekte de forma giyebiliyor. Josef de Souza, Al Ahli'de görev yaptığı 2 senelik süre boyunca 39 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu.

GALATASARAY HABERİNİ BEĞENDİ

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza, Instagram'da bir hesabın paylaştığı, "Josef de Souza'nın menajeri, Galatasaraylı yöneticileri aradı ve oyuncusunun sarı kırmızılı formayı giymek istediğini iletti." haberini beğendi.