Galatasaray elendi mi (Şampiyonlar Ligi)?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçına deplasmanda çıkan Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Peki, Galatasaray elendi mi?

Almanya'da Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede rakibini farklı skorla mağlup eden Eintracht Frankfurt, turnuvaya üç puanla başladı. Galatasaray elendi mi?

GALATASARAY YUNUS İLE ÖNE GEÇTİ

8. dakikada Sane'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Yunus, ceza sahası sol çaprazdan içeri girerek rakibini geçti ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

SANCHEZ'TEN ŞANSSIZ DOKUNUŞ

37. dakikada Yunus'un kısa düşen pasını değerlendiren Doan, ceza sahası dışından sert vurdu. Davinson Sanchez'e de çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu ve skor 1-1'e geldi.

Galatasaray elendi mi (Şampiyonlar Ligi)?

CAN UZUN SKORU DEĞİŞTİRDİ

45+2. dakikada sağ kanattan Burkardt'ın yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Can Uzun'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Frankfurt öne geçti.

FRANKFURT İLK YARIYI FARKLI KAPATTI

45+4. dakikada sol kanattan Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde yükselen Burkardt, kafayla topu filelere göndererek skoru 3-1 yaptı.

DAVINSON SANCHEZ YİNE KENDİ KALESİNDE

66. dakikada sol kanattan yapılan ortada yaşanan kafa vuruşunda topa son dokunan Davinson Sanchez oldu ve top kendi ağlarına gitti. Bu golle fark 4'e çıktı.

KNAUFF PERDEYİ KAPATTI

75. dakikada Galatasaray çıkarken topu kaybetti. Topu kapan Knauff, ceza sahasına girip kaleci Uğurcan'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skoru 5-1'e getirdi.

CİMBOM AVRUPA'YA KÖTÜ BAŞLADI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1 sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından puansız ayrıldı.

Galatasaray elenmedi. 7 maç daha yapacak.

Osman DEMİR
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'den 'Gazze'de acil ateşkes' tasarısına bir kez daha veto

İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı

Galatasaray öne geçtiği maçta ağır yaralı

İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

Erkan aslan nerdesin ne oldu hazmedebilecekmisin çık ortaya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
