Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya deplasmanında
ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
14.10.2019 09:32
ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta ve Unicaja Malaga, gruptaki ilk 2 maçını da kazandı.
Kaynak: AA