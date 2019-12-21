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Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge ŞentürkGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir GökalpFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 12, Lopez 12,...

21.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:56
Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: , Semih Vural, Özge Şentürk

GALATASARAY DOĞA : Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir GökalpFRUTTİ EXTRA : Freeman 12, Lopez 12, Jones 12, Olaseni 7,İzzet Türkyılmaz 9, Tevfik Akdamar, Can Maxim Mutaf, Riley 16, Tuğberk Gedikli, Evren Büker, Dusan Cantekin 21'İNCİ PERİYOT: 18-14İLK YARI: 36-303'ÜNCÜ PERİYOT: 54-52ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Galatasaray Doğa sahasında konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 84-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9'uncu galibiyetini alırken Bursa temsilcisi 7'nci kez mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: DHA
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