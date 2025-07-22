Bu gelişmelerin gölgesinde, kulüp üyeleri ve camia gözlerini Divan Kurulu toplantısına çevirmiş durumda. Taraftarlar ve üyeler, bu toplantının ne zaman gerçekleşeceğini ve kulüp yönetiminin borçlarla ilgili açıklamaları ne zaman yapacağını merak ediyor. Galatasaray Divan toplantısı ne zaman?

BDDK ANLAŞMASI KAPSAMINDA BORÇ SIFIRLANIYOR MU?

Yazılanlara göre sarı-kırmızılı kulüp, çarşamba günü BDDK ile yapılandırılan borçları tamamen kapatarak kredilerini sonlandıracak ve finansal yükümlülüklerini sıfırlayacak.

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AYRILDI MI?

Uzun zamandır gündemde olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma iddiası yeniden gündeme bomba gibi düştü. Bu bağlamda, yine çarşamba günü BDDK anlaşması doğrultusunda kalan borçların ödenip kredilerin münhasıran tasfiye edileceği konuşuluyor.

TRANSFERDE TARİHİ ADIM: VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'ın uzun süredir çaba harcadığı Victor Osimhen transferinde sona yaklaşılmış durumda. Napoli kulübüyle sözlü anlaşma sağlandığı belirtiliyor ve kulübün bu Nijeryalı golcüyü resmî olarak açıklamak için gün saydığı ifade ediliyor.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Söylentilere göre; sarı-kırmızılılar Napoli'ye Osimhen için 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki taksitte ödeyecek. Ayrıca sözleşmede, oyuncunun iki sezon Milano'da ya da İtalya'da oynadıktan sonra geri dönebileceği, sonraki satışta Napoli'nin %10 oranında pay alacağı maddeleri de yer alıyor.



GALATASARAY DİVAN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yaptığı yapılandırma çerçevesinde iddialara göre çarşamba günü tüm borçlarını ödeyerek kredi dosyalarını kapatacağı konuşuluyor.

Napoli ile nihai pürüzler giderildikten sonra Osimhen transferinin resmî duyurusunun gelmesi bekleniyor. Gazeteci Umut Eken'in aktardığına göre sarı-kırmızılı yönetim, çarşamba günü BDDK kapsamındaki borçları sıfırlayarak kulüp tarihinde ilk kez Temmuz ayı divan toplantısını çarşambadan perşembeye ertelemiş olacak.