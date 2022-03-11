Galatasaray derbiye yetişebilecek mi? Temsilcimiz Barcelona'da mahsur kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'a gelemedi. Barcelona'da kalan temsilcimizin bugün özel uçakla İzmir'e iniş yapması bekleniyor.

ESPANYOL TESİSİ

Galatasaray için üçüncü ve son ihtimal ise Barcelona'da kalıp derbi hazırlıklarına burada başlamak. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona'da kalması halinde Beşiktaş derbisi hazırlıklarına La Liga ekibi Espanyol'un antrenman tesislerinde başlayabilir. Düşük bir ihtimal olsa da kafile Antalya'ya da inebilir.

DERBİ EVİNDE

Galatasaray, pazartesi akşamı Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak planlandı. Ertelenme ihtimali var.