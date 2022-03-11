Galatasaray derbiye yetişebilecek mi? Temsilcimiz Barcelona'da mahsur kaldı
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Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, kar yağışı sebebiyle İstanbul'a gelemedi. Temsilcimizin bugün özel uçakla İzmir'e gelmesi bekleniyor. Olumsuz bir durumda Espanyol'un tesislerinde antrenman yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'a gelemedi. Barcelona'da kalan temsilcimizin bugün özel uçakla İzmir'e iniş yapması bekleniyor.
ESPANYOL TESİSİ
Galatasaray için üçüncü ve son ihtimal ise Barcelona'da kalıp derbi hazırlıklarına burada başlamak. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona'da kalması halinde Beşiktaş derbisi hazırlıklarına La Liga ekibi Espanyol'un antrenman tesislerinde başlayabilir. Düşük bir ihtimal olsa da kafile Antalya'ya da inebilir.
DERBİ EVİNDE
Galatasaray, pazartesi akşamı Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak planlandı. Ertelenme ihtimali var.