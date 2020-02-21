Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

21.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:40

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.