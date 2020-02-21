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Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

21.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:40
Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Kaynak: DHA
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