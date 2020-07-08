Galatasaray deplasmandaki 5. yenilgisini aldı
Galatasaray, Alanyaspor yenilgisiyle bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 5. mağlubiyetini aldı.
08.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:08
Galatasaray, Alanyaspor yenilgisiyle bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 5. mağlubiyetini aldı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de dış sahadaki 15. maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte deplasmandaki 5. yenilgisini aldı. Aslan söz konusu diğer müsabakalarda ise 5 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray, deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA