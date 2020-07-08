Galatasaray deplasmandaki 5. yenilgisini aldı Galatasaray, Alanyaspor yenilgisiyle bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 5. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, Alanyaspor yenilgisiyle bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 5. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de dış sahadaki 15. maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte deplasmandaki 5. yenilgisini aldı. Aslan söz konusu diğer müsabakalarda ise 5 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA