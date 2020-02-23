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Galatasaray, deplasmanda derbi şansızlığını kırdı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray, 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı.

23.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:46
Galatasaray, deplasmanda derbi şansızlığını kırdı

Süper Lig'in 23. haftasında 'yi Kadıköy'de 3-1 yenen , 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda daha önce deplasmanda yaptığı 10 maçta galip gelememişti.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta sonra deplasmanda çıktığı 10 derbi müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek, deplasmanda derbi kazanamama serisine son verdi.

Fenerbahçe'yi 10 maç aradan sonra yendi

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 kazandığı maçın ardından rakibiyle oynadığı 10 müsabakada 7 beraberlik, 3 mağlubiyet görmüştü.

Galatasaray, rakibi karşısında 5 yılı aşkın süre sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
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