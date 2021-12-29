(Fatih Tekke) Galatasaray-Denizlispor maçının ardından

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray'ı elemelerinin ayağa kalkma adına kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, Spor Toto 1. Lig'de kötü bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bizim 10-11 oyuncumuz eksikti. Galatasaray'ın 10 kişi kalana kadar çok pozisyonu var. Kalecimizin çok ciddi performansı var. Yoksa oyunun böyle olması mümkün değildi." diye konuştu.

Galatasaray'ın eksik kalmasıyla baskı yaptıklarını aktaran Tekke, "Camia olarak bir moral oldu bize. Galatasaray'ı yenmek önemli bir şey. Bireysel olarak tarihe geçen oyuncularımız oldu. O da önemli. Ligde kötü giden sürecimiz var. Ayağa kalkmak için önemli bir şey ama sürpriz. Çünkü oyun olarak baktığınızda Galatasaray özellikle ilk yarı çok üstündü." değerlendirmesinde bulundu.