Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! İkincilik, üçüncülük hatta dördüncülüğe bile prim var

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırarak taraftarın büyük tepkisini çeken Galatasaray yönetiminin yeni teknik direktör Domenec Torrent'e imzalattığı sözleşmenin detayları yeni bir kriz çıkaracak cinsten. Torrent ve ekibine sezon sonuna kadar 1 milyon euro ödeneceği, sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyulduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in maliyeti netleşmeye başladı. Fatih Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı.

AVRUPA HEDEFİNE MOTİVE ETMEK İÇİN AKILALMAZ SÖZLEŞME

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; şampiyonluk iddiası kalmayan yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı. İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu.

SEZON SONUNA KADAR 1 MİLYON EURO

Torrent ve ekibinin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.

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