Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı
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Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı

Galatasaray'ın, eski oyuncusu Badou Ndiaye için kulübü Stoke City'yle anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı
06.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:51

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."

NDIAYE'NİN ŞARTLARI KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Senegalli oyuncunun Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul ettiği, kulübü Stoke City'nin de bu transfere onay verdiği iddia edilmiş ve Ndiaye'nin maaşında ciddi bir indirim yapacağı belirtilmişti.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de başarılı oyuncunun geri dönmesine onay verdiği de belirtilmişti.

Kaynak: AA

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