Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın karşısında İtalyan devi Lazio da duramadı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan devine kaleyi göstermeyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve namağlup bir üst tura yükseldi.

BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Grubunu 12 puanla lider bitiren Aslan, namağlup turladı. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.

TEK TAKIM

Temsilcimiz Galatasaray hem Uefa Avrupa Ligi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde kura çekimine 4. torbadan girip grubundan çıkmayı başaran hem de bunu lider olarak başaran tek takım oldu.

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