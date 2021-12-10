Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti - Haberler Spor
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Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

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Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp gruptan lider çıkan Galatasaray, müthiş bir başarıya imza attı. G.Saray, hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi'nde 4. torbadan girdiği gruptan lider çıkan tek takım oldu.

Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın karşısında İtalyan devi Lazio da duramadı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan devine kaleyi göstermeyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve namağlup bir üst tura yükseldi.

Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Grubunu 12 puanla lider bitiren Aslan, namağlup turladı. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.

Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

TEK TAKIM

Temsilcimiz Galatasaray hem Uefa Avrupa Ligi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde kura çekimine 4. torbadan girip grubundan çıkmayı başaran hem de bunu lider olarak başaran tek takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

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