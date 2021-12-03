Galatasaray'dan gece yarısı beklenmedik karar! Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor - Haberler Spor
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Galatasaray'dan gece yarısı beklenmedik karar! Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor

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Galatasaray'dan gece yarısı beklenmedik karar! Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, olağanüstü basın toplantısı gerçekleştirme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14:00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına ilişkin 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te olağanüstü basın toplantısı düzenleyecek.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14:00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

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