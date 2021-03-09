Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz EnerjiSA ile yaptıkları anlaşma sırasında açıklamalarda bulundu. Güncel konulara da değinen Cengiz, zemin konusunda ihmalin olduğunu belirtti.

Cengiz ayrıca, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin "Marcao herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var" sözlerine de yanıt verdi ve "Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsanız siz de iyice batarsınız" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

EnerjiSA'ya katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluma da verdikleri çabalar için teşekkürler. Yöneticilerimizin eleştirildikleri oluyor ama onlar ellerinden geldiğince çalışıyorlar. Anamız, yarimiz, bacımız, kadınlarımızın gününü kutlarım. Emekçi veya değil, bütün kadınlarımızın gününü kutlarım.

"ACIMIZ BÜYÜK, RASİM ÖZTEKİN'İN BÜYÜK KATKILARI OLMUŞTUR"

Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi, Rasim Öztekin'i kaybettik. Acımız çok büyük. Kendisine stadımızda bir veda töreni yapmak isteriz. Kendisini görünce yüzümüze bir gülümseme gelirdi. İyi bir Galatasaraylıdır. Ferhan Şensoy ile komedimize büyük katkıları olmuştur. Bir kuşakta 1-2 tane çıkar böyle insanlar. Hele o Pardon filmi... 2-3 kez izlemişimdir. Yaptığı diziler müthişti. Verdiği mücadeleyi yakın olarak bilirim.

"BU OLAYIN ÇİMLE İLGİSİ YOK"

Bu proje çatıyı veya çimi etkiler mi diye sorular gelmiş. Bu olayın oralarla ilgisi yok. Mevcut alana yapılacak bir proje. Bu stadı bu hale getiren, inşa eden bütün yönetimlere ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Biz nankör değiliz. EnerjiSA tek tek hesapladı. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir proje. 25 yılda bizim cebimizden para çıkmayacak. 15 yıl sonra paneller bize devredilecek. Böyle bir teklif yok. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Soru: Taraftarlar ve Fatih Terim çok şikayetçi. Zeminin durumu ne olacak? Belhanda'nın açıklaması hakkında ne söylersiniz? Selahattin Baki'nin adalet açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? "Marcao milletvekili mi dokunulmazlığı mı var?" diye sordu. Ne söylersiniz?

Soruların lansmanla ilgili olmasını beklerdik ama yine sorular gündemden geldi. Teknik takımlar için zemin çok değerli. Halı gibi sahada oynamak isteriz. Diğer takımları küçük görmüyorum ama teknik kapasitesi yüksek olan takımlarda zemin çok önemli. Biz zemini en iyi tutan kulüplerdeniz. O kar yağışını hatırlıyorsunuz. Barajlardaki suyun kaça indiğini biliyorsunuz ama birden bastırınca hepimiz sevindik. Erken açmak zorunda kaldık. Bana göre erken açtılar. TFF yetkilileri 4 saat önce açtırıyor örtüyü. Örtünün erken açılması ve yağışın devam etmesi sonucu bu hale geldi. 8 yıldır yapılamayan bir bakım vardı. Koronavirüs için boşluklar oldu. İhmal var bunu itiraf edelim. Bu ihmalin getirdiği yağışla birlikte zemin daha da bozuldu. Bozuk zeminde kar yağışıyla maç kazandık. Sonra evimizde puan kaybettik. Demek ki tek faktör zemin değil. Takımı eleştiriyor diyeceksiniz ama hayır. İki takım da iyi oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi.

"BİZİM BAĞIRMAMIZ ADALET İÇİN"

Hakem hataları var mı? Evet var. Rakiplere saygısızlık yapmak istemiyorum. Bana o maçtan önce hakem ile ilgili açıklama yapın dediler. Yapmadık. Kulüpler Birliği'nde yan yana otururken bizim aleyhimize bildiri yayınlıyorlar. Yan yanayız yahu. Hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damatlıkla girseniz de çamurla çıkarsınız. Hakem hataları iki takım için de var. Hakemleri eğitmeliyiz. Korkusuz hale gelmeliler. Bizim bağırmamız adalet için. Kendimiz için değil. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler el birliğiyle hareket etmeli ve bunu düzeltmeliyiz. Hakemlerin moralini bitirirsek daha da çok yanlış yaparlar.

"TYLER BOYD RAKİP TAKIM TARAFTARI DA OLABİLİR"

Soru: Sivasspor maçının ardından Tyler Boyd, Beşiktaş ile ilgili açıklamada bulundu. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray kulübü yabancı hakeme nasıl bakıyor?

Rakip futbolcunun kendi ifadesidir. Çok ciddi rakip takım taraftarı da olabilir. İyi düşünmeliyiz. Bizim için de Podolski ile ilgili aynı şeyleri diyorlar. Söz kendisine aittir. Hoşumuza gitmese de merkeze alacağımız bir söz değil. Hakem konusuna karar verecek olan TFF'dir. MHK'de 40'a yakın hakem var. Bunun yeterli olmadığını söylüyorlar. Şimdi bir de VAR var. Her maçta 6-7 hakem kullanılıyor. Bu sayı yetersiz. TFF'nin bunda çalışması gerek. Belli maçlarda belli sayıda yabancı hakem olabilir. Futbolu henüz iyi oluşmamız ülkelerde yapılıyor bu. Kulüpler Birliği olarak biz istedik TFF'den. Ama tehdit eder gibi değil, sıkışıyorsanız buna başvurun dedik.

Soru: Başkan adayları çıkmaya başladı, siz karar verdiniz mi? 'İyi bir isim görürsem lehine çekilebilirim' dediniz. Ne düşünüyorsunuz?

"MALİ OLARAK PROBLEMLERİMİZİN ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

Ben iyi bir aday demedim. Hepsi iyi. Ben hiçbir adayı küçümsemiyorum. Benim kıstaslarım var. Şu anda pandemiden ve Avrupa kupalarına katılamamaktan büyük zararımız var. En büyük gelir de bizde en büyük gider de. Adam gelmiş 500 milyon para koyuyor mesela. Ben niye çekilmeyeyim? Bunu görmeliyim ama belgeli şekilde. Bizim bütün taraftarımız muhasebecidir aynı zamanda. Mali olarak problemlerimizin çözülmesi lazım. Bizden hoşlanmayanlar olabilir. Bu çok normal.