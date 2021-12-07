Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama: Hastaneye sevk edildi

Galatasaray, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası açıklama yaptı.

"2 SAATLİK ÖZEL İZİNLE TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKTI"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi. Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

"SAĞLIK DURUMU GELİŞMELER OLDUKÇA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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