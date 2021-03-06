Galatasaray'dan Edin Visca bombası! Sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli futbolcunun transferini yazın bitirmek istiyor

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Galatasaray sezon sonunda büyük bir transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda takıma takviye yapacak sarı-kırmızılıların ilk hedefi Visca. Galatasaray'ın transfer listesinin başında yer alan başarılı futbolcu için sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Başakşehir'in kapısını çalacak.

Süper Lig'de uzun yıllardır gösterdiği performans ile dikkat çeken Başakşehirli Edin Visca'nın ismi transfer gündeminden düşmüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Visca için sarı-kırmızılıların sezon sonunda teklif yapması bekleniyor.

MÜTHİŞ PERFORMANS

2011 yılında Başakşehir'e gelen Edin Visca, 367 maça çıkarken 106 gol ve 105 asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. Visca, Süper Lig'in en istikrarlı futbolcuları listesinde ilk sıralarda bulunuyor.

FATİH TERİM TAKVİYE İSTEDİ

Fatih Terim, Ankaragücü maçı boyuncu kanat organizasyonlarında zorlanan takımına mutlak takviye istedi. Özellikle Onyekuru'nun hücum anlamında etkili olamayışı ve oyunun sürekli sıkışması, sarı-kırmızılıların pozisyon bulamamasında öne çıkan anlardan biriydi.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

Tecrübeli hoca, devre arası transfer döneminde basın toplantısında bahsettiği Visca ile sezon sonunda tekrar görüşülmesini istedi. Uzun yıllar Süper Lig'de görev alan ve bu lige birçok kez damga vuran Visca, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde görüşeceği ilk futbolcu olarak öne çıkıyor.

(A SPOR)