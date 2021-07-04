Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal'le temasa geçti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Gedson Fernandes'le ilgili, "Benfica satmak istiyor, kiralamak isterlerse bakarız. Sergen Hoca isterse, talip oluruz" ifadeleri sonrası sarı-kırmızılı takımın Ghezzal hamlesi taraftarlar tarafından manidar bulundu. Galatasaray yönetiminin Ghezzal'de fiyat yükseltmek için araya girdiğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar bu hamleye destek verdi.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Gedson Fernandes transferi için Beşiktaş geçen günlerde hamle yapabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu olay üzerine sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Ghezzal transferinde araya girdi ve futbolcuyla görüşmelere başladı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TAM DESTEK

Bu olay sonrasında Galatasaray taraftarı sosyal medyada yönetime destek verdi. Siyah-beyazlıların, Gedson Fernandes transferinde araya girmesini eleştiren taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün Ghezzal'le sözleşme imzalamasa bile fiyat yükseltebileceğini, bu sebeple yönetimin bu hamlesinin yerinde olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı - Haberler Spor
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