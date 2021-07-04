Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı

Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal'le temasa geçti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Gedson Fernandes'le ilgili, "Benfica satmak istiyor, kiralamak isterlerse bakarız. Sergen Hoca isterse, talip oluruz" ifadeleri sonrası sarı-kırmızılı takımın Ghezzal hamlesi taraftarlar tarafından manidar bulundu. Galatasaray yönetiminin Ghezzal'de fiyat yükseltmek için araya girdiğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar bu hamleye destek verdi.