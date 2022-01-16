Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ın ismini Hatayspor maçının ilk 11'ine ekledi. Aslan'ın maç anonsu paylaşımında yer alan, "Bir fazlası kalbimizde" mesajı futbolseverlerden alkış topladı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık için yaptığı duyarlı hareket futbolseverlerin takdirini kazandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, Galatasaray'ın Hatayspor'la oynayacağı maç kadrosuna yazıldı.
"BİR FAZLASI KALBİMİZDE"
Galatasaray'dan yapılan maç paylaşımında, "Sahadaki 11'imiz ve bir fazlası kalbimizde. Ahmet Çalık" notu yer aldı. Futbolseverler bu paylaşıma beğeni yağdırdı. Sarı-Kırmızılı futbolcular karşılaşmaya Ahmet Çalık fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" tişörtüyle sahaya çıktı.
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