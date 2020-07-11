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Galatasaray'dan Al Nasr'a Maicon resti!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın geçen yıl Al Nasr Riyad kulübüne kiraladığı Maicon'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı.

Galatasaray'dan Al Nasr'a Maicon resti!
11.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:09

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın geçen yıl Al Nasr Riyad kulübüne kiraladığı Maicon'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı. 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan ekibi ile kiralama kontratı sona eren Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için Al Nasr, Galatasaray'ın kapısını çalsa da ilk görüşmede sarı kırmızılı kulübün tepkisini çeken bir teklifle masaya oturdu. Al Nasr, Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı olan Maicon'un tüm sözleşme bedeli ve yükümlülüklerine karşılık Brezilyalı stoperin bonservisini istedi.

Al Nasr'ın değişilmezi oldu

2.2 milyon Euro olan yıllık ücretini karşılamak dışında herhangi bir bedel ödemeden Maicon'u almak için girişimde bulunan Al Nasr'ın bu teklifine olumsuz yanıt veren Galatasaray ise 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Pandemi sonrasında lige verilen aranın ardından 5 Ağustos 2020'de yeniden başlayacak olan lig öncesinde Maicon'un transferini sonuçlandırmak isteyen Al Nasr Kulübü, bu tavrında ısrarlı oldu. Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 21'i ligde olmak tam 24 maçta forma giyen ve takımının değişilmez ismi olan Brezilyalı stoper için Galatasaray resti çekti.

Aslan'dan Henry Onyekuru taktiği

Sarı kırmızılılar Monaco'nun Onyekuru için sergilediği tavrın bir benzeri ile Arap kulübüne sert bir çıkışta bulundu. Galatasaray "Ya belirlediğimiz 3 milyon Euro'yu ödemeyi kabul edin ya da Maicon'u geri gönderin. Ağustos ayı içinde bizim de yeni sezon hazırlık kampımız başlayacak" diyerek noktayı koydu. Bu sezon takımı ile 1980 dakika görev yapan Maicon için ise Al Nasr'ın rest sonrasında Galatasaray ile temasını kesmediği ve görüşmelere devam ettiği ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için hedeflediği 3 milyon Euro'ya imzaları atarsa da FFP kriterleri kapsamında yeni transfer dönemine artıda başlamış olacak.

Kaynak: Hürriyet

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