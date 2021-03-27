Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 799 yeni üyenin oy kullanamama ihtimali bulunuyor
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Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 799 yeni üyenin oy kullanamama ihtimali bulunuyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 799 yeni üyenin oy kullanamama ihtimali bulunuyor

Galatasaray'ın seçiminde 799 yeni üyenin oy kullanamama ihtimali, Genel Kurul'da dengeleri değiştirecek. 2020 ve 2021 yılında üye olan 799 kişinin tüzük gereği Genel Kurul'un onayından geçmesi gerekiyor. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz aday olursa, muhalefet ile 'yeni üye' tartışması daha büyüyecek

Seçim süreci yaşayacak Galatasaray'da 2020 ve 2021 yılında kulübe üye olanların oy kullanamama durumu var. Mayısta gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da aidatını yatırmış yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy hakkı bulunuyor. 2020 yılında 400, 2021 yılında 399 kişi üyeliğe hak kazandı. Pandemide iki Mali Genel Kurul ertelendi ve bu 799 yeni üye için camiada "oy kullanamazlar" tartışması başladı.

TÜZÜK "ONAY ŞART" DİYOR

Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'nün, 'Üyeliğe Kabul İşlemi' başlıklı 11. maddesi 6. bölüm'de "Sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurul'un denetimine sunulur" ifadesi yer alıyor. Yönetimin kabul ettiği yeni kulüp üyelerini Genel Kurul'un da onaylaması gerektiği, aksi halde haziruna dahil edilemeyeceği yönünde görüş var. Bu durumda yeni üye olmuş 799 kişi, Seçimli Genel Kurul'da oy kullanamayacak ve bir anlamda kongrede dengeler değişecek.

CENGİZ DE AÇIKLARSA ADAYLAR 5 OLACAK

Sarı-Kırmızılı kulüpte yönetim talibi için 4 aday var. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'le birlikte bu sayının 5'e yükselmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı.

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Ömer Özarslan
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