Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni ekibi belirlendi Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni ekibi netleşti. Kulüpten futbol şubesinin teknik ve idari kadrosundaki yeni görevlendirmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde teknik kadrosunu netleştirdi. Kulüpten futbol şubesinin teknik ve idari kadrosundaki yeni görevlendirmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak atandı. Albert Riera ve Selçuk İnan da aynı görevi alırken Hakan Balta ise yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından idari direktör yardımcısı oldu. Levent Şahin ve Ümit Davala da yeni sezon teknik ekibinde kendine yer buldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe, dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır."

Kaynak: DHA