: Galatasaray'da yabancı çıkmazı

23.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:03

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Ara transfer döneminin bitimine 10 gün kalırken Galatasaray'da artık birinci gündem maddesi 'tasfiye' oldu. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı alan Galatasaray'da yabancı sayısı 17'ye çıkarken yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırarak, kontenjanı TFF'nin izin verdiği maksimum rakam olan 14'e çekmek istiyor. Kontratları askıya almak da bir çözüm olsa da yönetim bu yolu seçmek yerine, kadroda yer almayan isimleri göndererek maliyetlerinden de kurtulmayı amaçlıyor.



Saracchi'nin performansı sonrasında sildiği Nagatomo ile Fransa'dan teklifler alan Nzonzi, ilk etapta ayrılması en olası isimler... Uzun süre yararlanmak istediği ancak sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan G.Saray, bir stoper takviyesi yapacak. Stoper transferi yabancı olursa, son yolcu sakatlığı süren Rumen Andone ya da Brezilyalı Mariano olacak.



EMRE TAŞDEMiR UZATTI



Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-21 sezonu sonuna dek uzatırken, oyuncunun ücretini de artırdı. Ancak, ilk yarıda 7 resmi maçta oynayan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Kayserispor'a kiralanması bekleniyor.









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