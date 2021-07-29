Galatasaray'da Taylan sevinci yaşanıyor
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Galatasaray'da Taylan sevinci yaşanıyor

Galatasaray'da Taylan sevinci yaşanıyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenen ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için İskoçya temsilcisi St. Johnstone engelini aşması gereken Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci yaşanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenen ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için İskoçya temsilcisi St. Johnstone engelini aşması gereken Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci yaşanıyor.

Haziran ayı sonunda fıtık ameliyatı olan ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncunun dönüşü teknik ekibin de yüzünü güldürdü. Özellikle PSV Eindhoven maçında eksikliği hissedilen ve geçen sezon takımın orta sahadaki yükünü çeken Antalyalı'nın dönüşüyle teknik direktör Fatih Terim'in de eli güçlendi. Tecrübeli teknik adamın Taylan'ı St. Johnstone maçına da özel olarak hazırlıyor. Geçen sezon 39 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 gol 4 asistle oynarken, performansıyla da Türkiye A Milli Takım'a çağrıldı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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