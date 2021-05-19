Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi
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Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi

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Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda mevcut ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın seçimlere girmeye hazırlandığı öne sürüldü. Galatasaray'a yıllardır hizmet eden tecrübeli yöneticinin kısa süre içinde bu kararını duyurması bekleniyor.

Galatasaray'da tarihi seçim öncesi Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkanlığa aday olduklarını resmen açıklamışlardı. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. Albayrak'ın kısa zamanda resmi açıklamayı yapacağı belirtildi. Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak.

Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi
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