Galatasaray'da seçim kaosu! Yönetim iptal etti, Divan Kurulu tam tersini söyledi

Galatasaray'da yönetim, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimini pandemi sürecini öne sürerek iptal etmişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" dedi. Buna göre seçim, herhangi bir engel olmaması durumunda 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek.