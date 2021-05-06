Galatasaray'da seçim kaosu! Yönetim iptal etti, Divan Kurulu tam tersini söyledi
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Galatasaray'da seçim kaosu! Yönetim iptal etti, Divan Kurulu tam tersini söyledi

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Galatasaray'da yönetim, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimini pandemi sürecini öne sürerek iptal etmişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" dedi. Buna göre seçim, herhangi bir engel olmaması durumunda 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek.

Galatasaray'da seçim krizi büyüyor. 22-29 Mayıs'ta yapılması planlanan fakat yönetim tarafından iptal edilen başkanlık seçimi için Divan Kurulu Başkanlığı, "Seçim yapılacak" dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, iptal edilen olağan seçimli genel kurul toplantısının tam kapanma sonrasında, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

"SEÇİMİN YAPILMASINA BİR ENGEL YOK"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı da açıklama yaptı ve, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Buna göre Galatasaray, herhangi bir mani olmazsa 22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.

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