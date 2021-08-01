Galatasaray'da satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu

Galatasaray'da satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın elden çıkarmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne'ye talip çıktı. İtalya Serie A ekibi Cagliari, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın 3-4 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde golcü futbolcuyu satacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle İstanbul'da oynadığı maçta takımın tek golünü atan Mbaye Diagne, hazır görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yine de yüksek maliyeti yüzünden sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı.

GALATASARAY, DIAGNE İÇİN 3-4 MİLYON EURO İSTİYOR

Spor Arena'nın haberine göre; Serie A ekibi Cagliari, Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. G.Saray'ın 3-4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Senegalli için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi
Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Ece Erken Diana Spencer Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 17:35:07. #1.14#

title