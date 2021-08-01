Galatasaray'da satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu

Galatasaray'ın elden çıkarmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne'ye talip çıktı. İtalya Serie A ekibi Cagliari, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın 3-4 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde golcü futbolcuyu satacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle İstanbul'da oynadığı maçta takımın tek golünü atan Mbaye Diagne, hazır görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yine de yüksek maliyeti yüzünden sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı.

GALATASARAY, DIAGNE İÇİN 3-4 MİLYON EURO İSTİYOR

Spor Arena'nın haberine göre; Serie A ekibi Cagliari, Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. G.Saray'ın 3-4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Senegalli için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor.